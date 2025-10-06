Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Balıkesir Tanıtım Günleri, üç gün boyunca renkli etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

MANİSA (İGFA) - Balıkesir Tanıtım Günleri coşkusu Manisa'da düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Balıkesir Tanıtım Günlerine, Grup Kehribar konseri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve Ali Çakar konseriyle görkemli bir final yaptı.

Balıkesir Tanıtım Günleri boyunca Balıkesir'in kültürel zenginlikleri, yöresel lezzetleri ve geleneksel değerleri tanıtıldı. Müzik ve dansla harmanlanan program, hemşeriler arasında dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirdi.

Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mümin Şafak etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 'Dolu dolu bir üç gün geçirdik. Balıkesir Tanıtım Günlerini Grup Kehribar konseri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve Ali Çakar konseri ile taçlandırdık' dedi. Başkan Mümin Şafak, dernek olarak yılmadan, usanmadan Balıkesirli hemşerileri için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Balıkesir Tanıtım Günleri, Manisa halkı ve Balıkesirli hemşeriler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.