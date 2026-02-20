Kayseri Kocasinanlılara ramazanın manevi havasını en iyi şekilde aktarabilmek adına tüm imkânlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulunuyor. İlk teravih namazında Yakut Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimizle Ramazan'ın güzelliklerini paylaşıyoruz.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Ramazan ayının feyzini Kayseri Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teravih namazı sonrasında gerçekleştirilen 'İkram Lokması' uygulaması ile vatandaşlara tatlı ikram ettiklerini belirtti.

Ramazan ayının; ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Ramazan ayı boyunca her akşam mahallelerimizi ziyaret edeceğiz. İlk teravihte Yakut Mahallemizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın, mahallemizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare yapma fırsatı buluyoruz. Ayrıca 'İkram Lokması' uygulaması ile geleneksel lezzetleri Kocasinan'ımızda yaşatıyoruz.

İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Özellikle yaklaşık beş yıl önce başlattığımız ve ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Maalesef birçok Müslüman coğrafyasında kardeşlerimiz zulüm altındadır. Onlar için de dua ediyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde Rabbim, bütün Müslüman kardeşlerimize böyle güzellikler içerisinde ramazan geçirmelerini nasip etsin. Mevlam, bu vatan topraklarında, bayrağımızın gölgesinde, özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin.' ifadelerini kullandı.

Belediyenin ikram, cami temizleme ve sosyal hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri, geleneklerin yaşatılması ve Ramazan ruhunun mahallelerine taşınması nedeniyle Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi'nin 'İkram Lokması' aracı, rayı sonuna kadar ilçenin farklı noktalarında hizmet vermeye devam edecek.