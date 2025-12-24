Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yoğun olarak kullandığı kafe ve fast food işletmelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Hijyen, fiyat ve menü kontrolleriyle hem halk sağlığı hem de tüketici hakları koruma altına alındı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde özellikle öğrencilerin ve gençlerin tercih ettiği kafe ve fast food işletmelerini denetledi.

Gıda mühendisleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kontrollerde hijyen koşulları, fiyat etiketleri, menü uygunluğu ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Denetimlerde mutfak düzeni ve servis alanları detaylı şekilde kontrol edilirken, işletmelerde bulunan öğrencilerle de görüşülerek talep ve şikayetler kayıt altına alındı. Amaçlarının güvenli, sağlıklı ve adil bir hizmet ortamı oluşturmak olduğunu belirten yetkililer, saha çalışmalarının artarak süreceğini vurguladı.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, yapılan kontrollerde işletmelerin büyük bölümünün mevzuata uygun faaliyet gösterdiğini belirterek, 'Gençlerimizin ders çalıştığı ve sosyalleştiği alanlarda hijyen ve düzeni sağlamak önceliğimiz. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise vatandaşlara güven mesajı vererek, 'Gençlerimiz ve halkımız için kafe ve restoranlarda detaylı denetimler yapıyoruz. Hijyenden servis kalitesine kadar her ayrıntıyı inceliyoruz. Siz gönül rahatlığıyla sosyalleşin, biz sahadayız' ifadelerini kullandı.