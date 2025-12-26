Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa 23 yıldır yüzde 50 hazine sübvansiyonlu kredi verdiklerini belirterek, 'Bazı genç girişimci ve usta mesleklerinde yüzde 100 sübvansiyonlu finansman desteğini veriyoruz.' dedi

ANKARA (İGFA) - Türkiye Ahilik Buluşması-Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni', Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye ekonomisini 7,5 kat büyüttüklerini, kişi başı milli gelirde de 5,5 kat büyüme sağladıklarını söyledi.

Böylelikle esnaf, çiftçi, işçi, memur ve emekliler için geliri büyütmeyi başardıklarını bildiren Bolat, Kovid-19 salgınından bu yana dünyanın büyüme ve dış ticarette zayıf bir performans gösterdiğini anlattı.

Bolat, Türkiye'de 2 milyon 273 bin kayıtlı esnaf ve sanatkar, 3 bine yakın esnaf odası ile 82 birlik olduğunu aktardı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla esnafa mali destek sağladıklarına işaret eden Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

'Hükümet olarak krizli dönemlerde ertelemeler ve yapılandırma uygulamalarıyla daima esnaflarımızı rahatlattık. Kovid salgını geldi, ticaret ve üretim durdu ama biz esnaflarımıza gelir kaybı, kira ve nakit destekleri verdik. 6 Şubat depreminden sonra bölgedeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkara Halkbank destekleri verdik. Bunun yanında esnafa 2002'den önce yüzde 20 hazine sübvansiyonlu verilen kredilerde, bu sübvansiyonu 23 yıldır yüzde 50 olarak vermekteyiz. Bazı genç girişimci ve usta mesleklerinde yüzde 100 sübvansiyonlu finansman desteğini veriyoruz.'

Bolat, iş yeri ve ticari araç edinimlerinde esnaf ve sanatkara verilen desteğin üst limitini 2,5 milyon liraya çıkardıklarını, esnafın finans maliyetinin de yüzde 25'e düşürüldüğünü anlatarak, '2026 yılı başlarında da finans maliyetinin daha da aşağı düşürülmesi için Halkbankası'nın çalışma yaptığını müjdelemiştik.' dedi.

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin birçok ilinden gelen esnaf ve sanatkarlara ahilik beratları takdim edildi.

Programda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde 'Ahi Evran ve Ahilik' temasında düzenlenen 'Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin birçok ilinden gelen esnaf ve sanatkarlara ahilik beratları takdim edildi.