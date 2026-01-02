Manisa'da Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, son günlerde yaşanan ısı kaybının bölgesel ısıtma sisteminden değil, termik santral kaynaklı olduğunu açıkladı.

MANİSA (İGFA) - Soma'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaşanan ısınma sorununa ilişkin Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Bölgesel Isıtma Sistemleri (BİS) Isı Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Okur, yaşanan sorunun belediye kaynaklı olmadığını vurguladı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine süreci yakından takip ettiklerini belirten Okur, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Bölgesel Isıtma Sistemi'nin herhangi bir arızası söz konusu değil. Soma genelinde sadece küçük bir hat patlağı var, bunun da sisteme kayda değer bir etkisi yok' dedi.

Isı kaynağının Soma Termik Santrali olduğunu ifade eden Okur, santralden sisteme aktarılan enerji miktarının yetersiz kaldığını belirtti. Hâlihazırda 61 megavat civarında enerji sağlandığını, bunun özellikle hava sıcaklığının 5 derecenin altına düştüğü günlerde üst kotlardaki aboneler için yetersiz kaldığını söyleyen Okur, 5'inci ünitenin devreye alınmasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren sistemde iyileşme beklendiğini kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da yaptığı açıklamada, termik santralde yaşanan ünite arızaları nedeniyle ısı talebinin karşılanamadığını ifade etti. Vitaş, 'Bu gece 5'inci grup ünitenin devreye alınmasıyla birlikte talep edilen enerjiye ulaşılmasını ümit ediyoruz. Ekiplerimiz, santral kaynaklı yük dalgalanmalarının bina altı sistemlerde oluşturabileceği arızalara anında müdahale etmektedir' dedi.

Yetkililer, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.