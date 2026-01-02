Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde 2025 yılı; ulaşımdan tarıma, spordan kültüre, sosyal belediyecilikten dijital dönüşüme kadar her alanda özel yatırımların, insan odaklı projelerin ve vizyoner adımların hayata geçtiği bir yıl olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİ (İGFA) - Geniş bir alanda hayata geçirilen yatırımlar ve hizmetlerle Kayseri'nin gelişim sürecine istikrarlı katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner liderliğinde, şehri geleceğe taşıyan yatırım ve hizmetlerle dolu bir dönemi geride bıraktı. 'Gerçek Belediyecilik' anlayışıyla şekillenen bu süreçte Kayseri; altyapıda güçlenen, sosyal belediyecilikte örnek gösterilen, spor, kültür ve dijitalleşmede marka şehir kimliğini pekiştiren bir ivme yakaladı.

Ocak | Hizmet Filosu, Erişilebilirlik ve Üretici Desteği

2025 yılı, 310 milyon TL değerindeki 21 yeni iş makinesinin hizmete alınmasıyla başladı. Toplu taşımada erişilebilirliği artıran 'Engelsiz Kayseri' Mobil Uygulaması kullanıma sunuldu. Tarım ve hayvancılıkta Hürmetçi'de üreticilere 100 adet damızlık manda teslim edildi. Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde yenilikçi düzenlemeler yapıldı. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi açıldı. AK Parti Kayseri İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şubat | Erciyes'te Spor ve Kültür Etkinlikleri

Şubat ayında, Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Uluslararası nitelik taşıyan Erciyes Kar Heykel Festivali ile sanat ve spor faaliyetleri bir arada yürütüldü.

Mart | Dijitalleşme, Bilim ve Vatandaş Odaklı Hizmetler

Vatandaş taleplerini hızlandıran 'Çek, Gönder' Uygulaması hayata geçirildi. Muhtarlık Bilgi Sistemi, Bilişim Akademisi, Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kuruldu. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye Etabı Erciyes'te yapıldı. Tesisat Sizden Kombi Bizden Projesi ve Muhtarlık Bilgi Sistemi başlatıldı.

Nisan | Spor, Sağlık ve Sosyal Yaşam

Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği açıldı. Amatör spor kulüplerine yaklaşık 3 milyon TL'lik malzeme desteği sağlandı. Atletizm Pisti Protokolü imzalandı. Şeker Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi. Havalimanı Terminali'nde taksi esnafına özel durak oluşturuldu.

Mayıs | Kültür, Turizm ve Doğal Alanlar

Koramaz Vadisi Müzesi açıldı. Hürmetçi Sazlığı yatırımları tanıtıldı. Mutfak Sanatları Merkezi hizmete girdi. Sultan Sazlığı Ahşap Yolu yenilendi. Afet İşleri'nden Acil Durumlarda Topluma Müdahale Eğitimi verilirken, KAYTUR Ev Yemekleri markası hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir edilen ulaşım alanında RES Projesi tanıtıldı. Halk Ozanları Kültür Evi açıldı.

Haziran | Enerji, Ulaşım ve Sosyal Destekler

72 milyon TL'lik Yahyalı Grup Yolu, K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, 4-6 yaş okuma salonları protokolü, Kayseri İl Halk Kütüphanesi açıldı. Oruçreis Kentsel Dönüşüm Kura Töreni, hayvancılık su destekleri, Hafriyat Yönetim Otomasyon Sistemi, sahipsiz hayvanlara yönelik doğal yaşam alanları hayata geçirildi.

Temmuz | Spor Tesisleri ve Tarımsal Üretim

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda 25 yerli ve yabancı kulübü ağırladı. Mera Islah Projesi kapsamında 400 dekar alan üretime kazandırıldı. Başakpınar Spor Merkezi yenilendi.

Ağustos | Sosyal Yaşam ve Belediye Tasarrufu

Havalimanı Yolu asfalt yenilemesi, Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtımı, 15 milyon TL'lik belediye tasarrufu, Uluslararası 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Eylül | Eğitim, Spor ve Gençlik

Eylülde öğrenci destekleri, 520 milyon TL değerindeki 38 yeni hizmet aracı, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Uluslararası Tenis organizasyonları, Gençlik Meclisi çalışmaları, 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil kazıları ve mozaik incelemeleri Eylül ayında öne çıktı.

Ekim | Akıllı Şehircilik ve Ulaşım Projeleri

A-Kayseri yapay zekâ destekli şehir yönetim sistemi, Cumhuriyet Bayramı'na özel açılan 29 Ekim Katlı Kavşağı, Bilim Festivali, Gastronomi Günleri, Mobil Dijital Gençlik Merkezi gibi projeler hayata geçirildi. BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı, Develi Huzurevi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Kasım | Yatırım, Çevre ve Su Politikaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran oranlarıyla Türkiye genelinde ilk iki sırada yer aldı. Toplu ulaşım verileri Google Maps'e taşınırken, meclisten teşekkür ve tebrik alan uygun su tarifeleri, 35 bin fidan dikimi ve çevre yatırımları Kasım ayının ana başlıkları oldu. Yine Kasım ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizmde yürüttüğü güçlü atılımlar doğrultusunda 2027 yılı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ünvanı için adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Aralık | Yılı Tamamlayan Hizmetler

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap D Blokta'ta hak sahiplerine anahtarlarını teslim edilirken, Sporun Dijital Adresi: Sportif Kayseri uygulaması hayata geçirildi. dijital ortama taşıyan yenilik olarak: '360° Kayseri' Yayına girerken, Develi Terminal Binası hizmete hazır hale gelirken, Kartal Kavşağı ihalesi, Sarımsaklı Mesire Alanı yenileme çalışmaları ve Birdal Camii tanıtım programıyla 2025 yılı tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, 'Kayseri'de tüm çalışmalarımızı planlama, istişare ve sürdürülebilirlik esaslarıyla yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya, şehrimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.