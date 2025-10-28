Manisa Soma Belediye Başkanı Sercan Okur'un başkanlığında, 'Soma Termik Santrali ve Bölgesel Isıtma Sistemi Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Toplantıda, Soma Termik Santrali'nin kapalı olması ve buna bağlı olarak bölgesel ısıtma sisteminin devre dışı kalması sonucu yaşanan enerji, ekonomi ve istihdam krizleri ele alındı. Başkan Okur, 'Soma halkının bu kış yalnız bırakılmaması gerekiyor. Bu, sadece enerji üretiminde yaşanan bir aksama değil; sosyal, ekonomik ve insani bir krizdir.' sözleriyle duruma dikkat çekti.

SORUNLAR VE BEKLENTİLER ORTAK AKILLA MASAYA KONDU

Toplantıya katılan sivil toplum temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar ve meclis üyeleri; bölgesel ısıtma sisteminin kalıcı şekilde devreye alınması, çevresel yatırımların hızla tamamlanması ve Soma ekonomisinin yeniden canlandırılması yönünde görüşlerini paylaştı.

Katılımcılar, yaklaşan kış aylarında halkın mağdur olmaması için merkezi yönetim, yerel idare ve özel sektörün koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladılar.

OKUR: 'BU SORUN SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR'

Toplantı sonunda konuşan Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma'daki durumun artık yerel değil, ulusal ölçekte bir sorun haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

'Bugün Soma'da yalnızca enerji üretimi durmuş değildir. Bu, 40 binden fazla vatandaşın yaşamını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Soma halkı yıllardır bu ülkenin enerjisine omuz vermiştir; bugün de yalnız bırakılmamalıdır. Bu mesele hiçbir siyasi kimliğin konusu değildir. Bu, ortak bir vicdan meselesidir.'

'BİRLİKTE EYLEME GEÇME' ÇAĞRISI

Başkan Okur, konuşmasının devamında Soma halkının sesini daha güçlü duyurabilmek için tüm kesimlerin ortak bir farkındalık eylemi düzenlemesi gerektiğini vurgulayarak; 'Artık sadece konuşma değil, birlikte hareket etme zamanı. Hep birlikte farkındalık oluşturmak için sahada olmalı, Soma'nın sesi Türkiye'ye duyurulmalıdır. Bu süreç siyaset üstüdür; çözüm ortak akılla mümkündür.' dedi.

Toplantıda, süreci kalıcı çözüme kavuşturmak amacıyla 'Soma Termik ve Isınma Krizi İzleme Komisyonu' kurulmasına karar verildi. Komisyonun, kamu kurumları, belediye, sivil toplum, muhtarlar ve meslek odaları temsilcilerinden oluşarak sürecin şeffaf, katılımcı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlayacağı bildirildi.