Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin yılbaşı temalı Köseoğlu Sokak Şenliği başladı. İzmit'te kadın girişimcilerin stantları ve etkinlikler iki gün boyunca devam edecek.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği yılbaşı temalı Köseoğlu Sokak Şenliği, bugün Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak'ta başladı. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlik, girişimci kadınların el emeği ürünleriyle renkli bir atmosfer oluşturdu. Etkinlikler bugün ve yarın 11.00-20.00 saatleri arasında devam edecek.

Şenliğin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, 'Köseoğlu Sokak iki gün boyunca etkinlikler ve el emeği stantlarıyla kentte renk olacak. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza güzel bir şenlik diliyorum' dedi.

'KOCAELİ'DE İLK KEZ'

Ardından söz alan Esnaf Masası Sorumlusu Murat Öztürk ise, 'Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde esnafımız için bir panayır düzenliyoruz. Amacımız caddeyi hareketlendirmek. Bu anlamda elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Bu Kocaeli'de ilk defa oluyor. Bunu başka bölgelerde de yapmak istiyoruz. Herkese keyifli iki gün diliyorum' ifadelerini kullandı.

2026'ya sayılı günler kala girişimci kadınların hazırladığı yılbaşı temalı el emeği ürünler, Köseoğlu Sokak'ta kurulan stantlarda ziyaretçilerle buluştu. Sevdiklerine özel yeni yıl hediyesi almak isteyen vatandaşlar için stantlar gün boyunca açık olacak. Şenliğe katılan vatandaşlar alışverişin yanı sıra gün boyu düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor. İzmit Belediyesi, bu renkli yılbaşı şenliğine tüm İzmitlileri davet ediyor.