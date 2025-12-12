Konya Ticaret Odası (KTO), Meslek Komiteleri ile düzenlediği istişare toplantıları kapsamında 37. Makine ve Takım Tezgahları İmalatı Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda sektörün sorunları ele alınırken, çözüm önerileri ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası, Meslek Komiteleri ile düzenlediği istişare toplantıları kapsamında 37. Makine ve Takım Tezgahları İmalatı Meslek Komitesi üyelerini ağırladı. Toplantı, KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıya başkanlık ederken, sektör temsilcilerinin görüş ve taleplerini dinledi.

Başkan Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, KTO olarak üyelerle sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Öztürk, 'Üyelerimizi yerlerinde ziyaret ederek üretim kapasitelerini ve sorunlarını bizzat gözlemliyoruz. Ayrıca komitelerimizle düzenlediğimiz istişare toplantılarıyla sahadan gelen bilgileri raporlarımıza ve Ankara'daki girişimlerimize taşıyoruz.' dedi.

KONYA'NIN ÜRETİM GÜCÜ VURGULANDI

KTO'nun 35 bini aşkın üyesiyle şehrin ekonomik ekosistemine katkı sağladığını belirten Başkan Öztürk, 'Odamızın yürüttüğü çalışmalar, Konya'nın ekonomik yapısına güç katıyor. Üniversitelerimiz, vakıflarımız, teknoloji ve eğitim merkezlerimiz, fuar alanlarımız ve akademilerimizle şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu güçlü yapının merkezinde her zaman siz değerli üyelerimiz bulunmaktadır.' dedi.

Makine imalat sanayisinin Türkiye'nin en rekabetçi sektörlerinden biri olduğunu ifade eden Öztürk, Konya'nın üretim gücüne ve ihracattaki payına dikkat çekerek, 'Konya, takım tezgahları, işleme makineleri, tarım makineleri ve endüstriyel üretim hatları gibi alanlarda güçlü bir sanayi altyapısına sahip. Şehrimiz, Türkiye'nin toplam makine ihracatında yüzde 10'dan fazla pay alıyor ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Küresel dönüşüm ve teknolojik yatırımlar, Konya için stratejik fırsatlar oluşturuyor' diye konuştu.

Toplantıda söz alan 37. Hizmete Yönelik Makine ve Takım Tezgahları İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Emrah Elmalı, komitenin sektörel sorunlara çözüm arama çalışmalarını aktardı ve KTO yönetimine destekleri için teşekkür etti.

Toplantı, üyelerin sektörlerindeki sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmasıyla tamamlandı. Öztürk, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, KTO olarak istişare kültürünü güçlendirmeye ve üyelerin taleplerini ekonomik politikalara yansıtmaya devam edeceklerini söyledi.