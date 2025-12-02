Manisa'da Şehzadeler Belediyesi, kanser tedavisi gören Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Durbay Manisa Şehir Hastanesinde gözlem amaçlı yoğun bakıma alındı, sağlık durumu iyi. Kamuoyuna resmi açıklamalar dışında paylaşım yapılmaması çağrısı yapıldı.

MANİSA (İGFA) - Şehzadeler Belediyesi, kanser tedavisi gören Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna yönelik kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan duyuruda, Başkan Durbay'ın 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi kapsamında Manisa Şehir Hastanesine başvurduğu, doktorların değerlendirmesi üzerine tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Açıklamada, Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin ardından taburcu edileceği vurgulandı.

Belediye, süreçle ilgili resmi bilgilendirmelerin gerektiğinde yapılacağını ifade ederek, kamuoyuna resmî açıklamalar dışında yapılan hiçbir paylaşıma itibar edilmemesi çağrısında bulunurken, paylaşımda, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten tüm hemşehrilerine teşekkür edildi.

https://twitter.com/sehzadelerbld/status/1995812683749142584