Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbaş, belediyenin aşevi çalışmalarıyla 2025 yılı boyunca binlerce kişiye ulaştıklarını açıkladı.

MANİSA (İGFA) - Şehzadeler Belediyesi Aşevi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü sosyal destek çalışmalarıyla kentteki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya devam etti.

Belediye Başkanı Gülşah Durbaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın yemek dağıtım verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Aşevinin 2025 yılı boyunca 83 bin 345 kişilik sıcak yemek, 90 bin 300 kişilik çorba, 9 bin 345 kişilik pilav-helva ikramı ve 19 bin kişilik şerbet dağıtımı gerçekleştirdiğini belirten Başkan Durbaş, bu hizmetlerle on binlerce vatandaşın sofralarına destek olunduğunu ifade etti. Ramazan ayında düzenlenen 6 büyük iftar programıyla da vatandaşların aynı sofrada buluşturulduğunu vurgulayan Başkan Durbaş, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirerek sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Durbaş, 'Sıcak sofraları büyütmeye devam edeceğiz' diyerek ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara destek olmayı kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.