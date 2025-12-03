Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vasiyeti doğrultusunda başlatılan kampanya, kırsal bölgelerde kışlık giysi ihtiyacı bulunan çocuklara destek sağlamayı amaçlıyor.

MANİSA (İGFA) - Ferdi Zeyrek Vakfı, kırsal kesimlerde yaşayan ve temel kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çocuklara yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in toplumsal duyarlılığı esas alan vasiyeti doğrultusunda hayata geçirilen kampanya, çocuklara sıcak bir kış sunmayı hedefliyor.

Başkan Zeyrek'in 'Bir çocuğun yüzündeki tebessüm dünyanın en değerli mutluluğudur: Mesele bir çocuğun okulda aç kalmaması, giyeceği kıyafetten yoksun olmamasıdır' sözleri, kampanyanın ana ilham kaynağını oluşturdu. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek, yaptığı açıklamada merhum eşinin çocuklara duyduğu sevgi ve toplumsal sorumluluk bilincinin vakfın her adımını şekillendirdiğini belirtti. Zeyrek, kırsal bölgelerde birçok çocuğun hâlâ ağır kış koşullarına uygun kıyafetlere erişemediğini ifade ederek destek setinin bot, mont, pantolon, kazak, bere, eldiven ve çoraptan oluştuğunu söyledi.

'Biz bugün küçük bir çiğ tanesiyiz; yarın çocuklarımızın arkasında durarak devleşen bir Everest olacağız' sözleriyle dayanışma çağrısında bulunan Zeyrek, hayırseverlerin ayni veya nakdi destekle kampanyaya katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Kampanya, Manisa Valiliği'nin izni ve bilgisiyle yürütülüyor. Vakıf Başkanı Nurcan Zeyrek, geçtiğimiz günlerde Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile yapılan görüşmenin ardından kampanyanın öneminin bir kez daha teyit edildiğini belirtti. Özkan'ın çocukların eğitim ve sosyal hayatta eşit koşullara kavuşmasını insani bir sorumluluk olarak gördüğünü aktaran Zeyrek, Valiliğin sağladığı rehberlik ve işbirliğinin sürece güç kattığını ifade etti.

Ferdi Zeyrek Vakfı, tüm aşamaları şeffaflıkla yürütülen kampanya ile merhum Ferdi Zeyrek'in değerlerini yaşatmayı ve hiçbir çocuğun soğukla ya da yoksunlukla mücadele etmek zorunda kalmamasını hedefliyor.

KIŞLIK KIYAFET DESTEK PAKETİ

Bir çocuğun tam kışlık kıyafet seti şu kalemlerden oluşmaktadır:

Kışlık Bot: 750 TL

Pantolon: 400 TL

Kazak: 400 TL

Mont: 750 TL

Bere: 200 TL

Eldiven: 200 TL

Çorap: 100 TL

---Toplam: 2.800 TL---

Bağışların tamamı şeffaf biçimde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak; süreç hem raporlanacak hem de kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kampanyaya katkı sağlamak isteyenler, ayrıntılı bilgi ve bağış işlemleri için Ferdİ Zeyrek Vakfı'nın resmi web sitesi www.ferdizeyrekvakfi.org üzerinden süreçleri tamamlayabiliyor.