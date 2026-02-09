Manisa Valiliği, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Salihli Ticaret Borsası'nın ortaklığında kurulacak olan Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için ilgili kurumların yetkilileri Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde kurulması planlanan Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer seçimi komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Durasıllı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, yaklaşık 1 milyon 874 bin 800 metrekare yüzölçümlü ve mera vasfındaki taşınmaz üzerinde kurulması planlanan Salihli TDİOSB için Yer Seçimi Komisyonu üyelerinin raporları ele alındı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Yer Seçimi Komisyonu toplantısı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı yetkilileri Çalışma Grup Sorumlusu Ozan Yolcu, Ziraat Mühendisleri Meltem Oğuz ve Sebahat Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açış konuşmasını yapan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İbrahim Yüksel, ulaştırma maliyetlerinin yüksek oranlara ulaştığını ve Salihli'de kurulacak Sera organize bölgesinin Ege'ye daha uygun maliyetlerle sera ürünlerinin ulaştırılmasını sağlayacağını belirtti.

Yüksel, projenin kısa zamanda hızla ilerlemesini sağlayan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'a, bakanlık temsilcilerine ve olumlu görüş bildiren kurum müdürlerine teşekkür etti.

Salihli TDİOSB'nin kurucu ortakları Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel ve Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy'un yanı sıra toplantıda şu kurumların temsilcileri hazır bulundu:

Manisa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri.

Yer Seçimi Komisyonu'na katılan temsilciler, komisyon üyelerinin belirttiği görüşlerin dikkate alınması koşulu ile Durasıllı'daki ilgili arazinin Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak kabul edilmesini oy birliği ile uygun gördü.