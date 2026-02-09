Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen 'Nergis Şenliği'ne katıldı.

MERSİN (İGFA) - 'Bu şenlik mis kokuyor' sloganıyla Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi Kayrankuyu mevkiinde gerçekleştirilen şenlik, Mersinlilerin yanı sıra Adana ve Gaziantep gibi çevre iller ile Ankara ve Tokat gibi Türkiye'nin birçok farklı ilinden de vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli anlara sahne oldu.

Şenlik; Başkan Seçer ve Meral Seçer'in yurttaşlarla birlikte nergis hasadı yapmasıyla başladı. Hasadın ardından şenlik programı, birbirinden keyifli ve her yaştan yurttaşa hitap eden etkinliklerle devam etti.

Nergis çiçeğinden taç yapma yarışması ve bando eşliğinde gerçekleşen nergis kostümlü geçiş, alana renk kattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri, nergis kokusunun yayıldığı şenlik alanında yankılanarak katılımcılara bahar havası yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun sahne aldığı yöresel dans gösterileri ise izleyenlerden büyük alkış aldı.