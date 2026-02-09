Kocaeli genelindeki tüm hemşehri derneklerinin buluşmalarına destek sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kentte yaşayan Yozgatlıları arabaşı şöleninde bir araya getirdi. Yozgat'a ait bu eşsiz yöresel lezzet, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Orta Asya'dan doğup Anadolu'nun birçok ilinde yaşatılan arabaşı yemeği geleneği, Kocaeli'de düzenlenen şölenle yaşatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi'nin destekleriyle Kocaeli Yozgatlılar Derneği tarafından düzenlenen arabaşı şöleni Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

LEZZET VE KÜLTÜR SOFRASI

Uzun kış gecelerinde komşuları ve akrabaları bir araya getiren arabaşı kültürü, Kocaeli'de yoğun katılımla yaşatıldı. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başta olmak üzere belediye başkanları, Büyükşehir yöneticileri, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında Yozgat'ı tanıtan kısa film de katılımcılarla buluşturuldu.

KÜLTÜREL MİRASIN TARİHİ ANLATILDI

Yozgat mutfağının ve yerel kimliğin önemli bir parçası olan arabaşı yemeğinin tarihini anlatan Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, arabaşının Orta Asya'dan gelen Türk boylarının uzun ve soğuk kış gecelerinde yapıldığını ve bunun zamanla kültür haline gelen bir yemek olduğunu belirtti. Ata, arabaşının birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir gelenek olduğunu da vurguladı. Etkinlikte ayrıca yöresel türküler seslendirildi, şiirler okundu. Katılımcılar, program sonunda Türk bayraklarını gururla dalgalandırdı.

'PAYLAŞMANIN VE DOSTLUĞUN ADIDIR ARABAŞI'

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, arabaşının paylaşmanın, dostluğun ve kardeşliğin simgesi olduğunu ifade ederek, 'Anadolu'muzun her köşesi ayrı bir kültür mirasına sahip. Her bölgenin kültürünü ve geleneğini Kocaeli'de yaşamak bize büyük bir mutluluk ve keyif katıyor. Tüm Anadolu kültürlerini yaşayan Kocaeli'miz bu yönüyle çok güzel. Bu salonu hınca hınç dolduran dernek başkanımızı tebrik ediyorum. Arabaşının aynı zamanda paylaşmanın, dostluğun ve kardeşliğin adı olduğunu bu salonda bir kez daha görmüş olduk' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileten Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak ise bu tür etkinliklerin kardeşlik ve muhabbeti pekiştirdiğini söyleyerek, 'Aslolan bu güzelliğe ortak olmak ve katkı sunmak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de bu güzel etkinliğe ve kardeşlik sofrasına katkı vermekten, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Arabaşı etkinliği dostluğumuza, kardeşliğimize ve muhabbetimize vesile oluyor. Rabbim bu birlikteliği daim etsin' ifadelerini kullandı.

'HEMŞEHRİLİK KÜLTÜRÜ KIYMETLİ'

Vali İlhami Aktaş da hemşehri derneklerinin kültürlerin yaşatılmasındaki önemine dikkat çekti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Geleneklerimizin yaşatılması ve Kocaeli kültürüyle buluşturulması adına yaptığınız faaliyetlerde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizler millet olarak hemşehriliğe çok önem veriyoruz. Kocaeli'de de hemşehri dernekleri, doğdukları toprakların kültürünü doydukları yerin gelenekleriyle bütünleştirerek yaşatıyor.'