Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha verimli hale getirmek amacıyla Başiskele Koridor Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında geçtiğimiz ay 'Yuvacık Bağlantı Kolu' trafiğe açılmıştı. 2 milyarlık dev projede şimdi de Gölcük istikametinde kuzey yan yol bağlantısı ulaşıma açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla raylı sistemden alternatif yollara kadar pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Koridor Projesi'nde de önemli bir yol kat etti.

Yapımı hızlı süren dev projede ilk kavşak olan 'Yuvacık Bağlantı Kolunu' geçtiğimiz ay trafiğe açan Büyükşehir şimdi de Gölcük istikametinde kuzey yan yol bağlantısını ulaşıma açtı.

Böylelikle D-130 Karayolu Gölcük istikameti kuzey yan yolu trafiğe açılarak, ana yol üzerindeki trafik yükü önemli ölçüde azalmış oldu.

SÜRÜCÜLER ARTIK YAN YOLU KULLANACAK

Başiskele Koridor Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projenin ikinci yan yolunu da trafiğe açtı. Çalışmalar sırasında kullanılan dubalar sökülürken, kot farkı oluşan yol kenarı, asfalt kemirme makinesiyle tıraşlandı. D-130 Karayolu Gölcük istikameti kuzey yan yolunun anayola bağlanmasıyla birlikte İzmit'ten Gölcük yönüne giden araçlar artık ana yol yerine yan yolu kullanabilecek.

ANAYOLDAKİ TRAFİK YÜKÜ AZALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan Gölcük yönüne giden kuzey yan yolu trafiğe açarak projede önemli bir aşamayı daha tamamladı. Açılan yeni yan yol sayesinde ana yol üzerindeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.

SIRADA BAĞLANTI YOLLARI VAR

Projenin bundan sonraki aşamasında koridorun ön ve arka kısımlarını birbirine bağlayan yolların tamamlanması planlanıyor. Güney yan yolda Atatürk Caddesi ile Millet Caddesi arasında devam eden kazıklı duvar imalatının tamamlanmasının ardından İzmit istikametinde trafik akışının daha da rahatlatılması amaçlanıyor.

İLERLEME ORANI YÜZDE 55'E ULAŞTI

Başiskele-İzmit arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması planlanan Başiskele Koridor Projesi'nde ilerleme oranı yüzde 55 seviyesine ulaştı. Geofoam dolgu üzerine inşa edilen projede geçtiğimiz ay 'Yuvacık Bağlantı Kolu' (İzmit yönü) trafiğe açılmıştı. Bu kapsamda 700 metre uzunluğundaki geofoam yolun asfalt ve refüj çalışmaları tamamlanırken, yolun 300 metrelik bölümü araç geçişine açıldı. Açılışın ardından İzmit yönünde kısa sürede gözle görülür rahatlama sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN DEV ULAŞIM YATIRIMI

2025'in Haziran ayında başlayan dev koridor projesi kapsamında toplam 16 kilometrelik ulaşım koridoru inşa edilecek. D-130 Karayolu'ndaki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projede; 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 yaya üst geçidi yer alacak. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 300 bin metreküp kazı ve dolgu yapılacak.

11 BİN 500 METRE OTO KORKULUK İMALATI YAPILACAK

Proje çerçevesinde 167 bin ton PMT ve asfalt serimi gerçekleştirilecek, 30 bin metreküp beton dökülecek ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Ayrıca projede yaklaşık 100 bin metreküp geofoam teknolojisinden faydalanılacak. Bunun yanında 13 bin metre yağmur suyu hattı ile 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı da yapılacak.