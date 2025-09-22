Manisa’nın Kula ilçesi Encekler Mahallesi, bu yıl da geleneksel Bağdatlı Sultan Alevi ve Kültür Şenliğine ev sahipliği yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi’nin destekleriyle geleneksel Bağdatlı Sultan Alevi ve Kültür Şenliği, Kula ilçesi Encekler Mahallesinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve ailesi, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik, Cemevi Dedesi Erdem Sünbül tarafından okunan yemek duasıyla başladı. Mahalle Muhtarı Tuncay Demir, açılış konuşmasında merhum başkan Ferdi Zeyrek’i dualarla andı. Demir, şenliğe verdikleri destek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’e teşekkür etti. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

“KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞATILMASI İÇİN BÜYÜKŞEHİR OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun selamlarını ileten Başkan Vekili Kaya, “Geçen sene burada bizimle beraber aramızda olan merhum Ferdi Başkanımız için Allah’tan rahmet diliyorum. Onu anıyoruz, arıyoruz, hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yunus Emre, Tapduk Emre ve Horasan erenleri gibi ulu kişilerin felsefesiyle yoğrulmuş köklü bir geleneğe sahip olan Kula’da bu birleştirici mirası yaşatan ve gelecek nesillere aktaran herkese minnettarız. Bu şenlik sadece kültürel bir etkinlik değil, aynı zamanda köklü değerlerimize, inançlarımıza ve en önemlisi bir arada yaşama kültürümüze sahip çıktığımızın bir göstergesidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde şehrimizin kimliğini oluşturan bu değerli kültürü korumak ve yaşatmak en temel görevimizdir. Bu yolda, kültürümüzün her bir parçasını, geleneklerimizi ve sanatlarımızı hep birlikte ayakta tutacağız. Başkanımız Besim Dutlulu da bizler de bu yolda her zaman yanınızdayız ve destek vermeye devam edeceğiz. Bağdatlı Sultan Şenliklerinin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Encekler Mahalle Muhtarı Tuncay Demir, şenliğe katılımlarından dolayı hatıra olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kaya ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile birlikte protokol üyelerine hediye takdiminde bulundu. Şenlik, vatandaşların katıldığı çeşitli etkinliklerle devam etti.