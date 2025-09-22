Beylikdüzü Belediyesi, 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve kökleri 800 yıl öncesine dayanan 38. Ahilik Haftası’nı ilçede yapılan etkinliklerle yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği iş birliğiyle dayanışma, paylaşma ve birliğin sembolü olan Ahilik Haftası’nın 38.sini ilçede düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Beylikdüzü’nde bu yıl 12. si düzenlenen programda yöresel ürünler ve gastronomi festivali halkla buluştu.

Festival kapsamında el emeği stantları açılırken, Ahilik kültürünü temsil eden şed kuşatma töreni de yapıldı ve vatandaşlara Ahilik Pilavı ikram edildi. Barış Mahallesi Semt Pazar Alanı’nda moderatörlüğünü Leyla Peker’in üstlendiği “Yazarların Gözünden Ahilik” konulu söyleşide ise Semra Kosovalı, Melahat Şimşek, Gülfer Ceylan ve Eylem Ayık Ahilik kültürü üzerine konuştu.

Ahilik Haftası kapsamında ayrıca Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası bahçesindeçelenk sunma ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

Törene;Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, Ahilik Platformu ve BEYESDER Danışma Kurul Başkanı Cengiz Ataseven, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Ömer Turangül,belediye başkan yardımcıları ve Beylikdüzü esnafı katılım sağladı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin esnaf ve sanatkârların emeklerine her zaman sahip çıkacağını vurgulayan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, “Bugün burada, Türk esnaf geleneğinin köklü ve anlamlı müessesesi olan Ahilik Kültürü Haftası'nın 38. yılını kutlamak üzere bir aradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk esnafa ve sanatkâra her zaman büyük değer vermiş, milletimizin temel direği olarak gördüğü esnaflarımız için “Milletin emeği ve üretimi sayesinde refah ve bağımsızlık sağlanır” sözleriyle bu değeri vurgulamıştır. Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı, Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık dabu kadim Ahilik geleneğinin bir parçası olarak, ilçemizdeki tüm esnaf ve sanatkâr kardeşlerimizi bizzat iş yerlerinde ziyaret ederek, dertlerini dinleyerek ve onlara verdiğimiz değeri her fırsatta göstererek bu geleneği yaşatmaktaydı. Onun öncülüğünde, esnafımızın her zaman yanında olmaya, sorunlarını çözmeye ve onlarla el ele vererek ilçemizin ticari hayatını daha da canlandırmaya gayretediyoruz” şeklinde konuştu.