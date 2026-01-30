Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni hizmete açtı. Başkan Besim Dutlulu, 'Tek amacımız Kırkağaç'ta kimsenin yatağa aç girmemesi' dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Kırkağaç ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, belediye yöneticileri, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Dutlulu, Manisa'da halkçı belediyecilik anlayışını büyüterek sürdürdüklerini belirterek, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in başlattığı projeleri yaşattıklarını ifade etti. Dutlulu, 'Ferdi Başkan çok güzel bir belediyecilik anlayışı bıraktı. O hizmetleri devam ettirmek ve geliştirmek bizlere nasip oluyor' dedi.

'KİMSE YATAĞA AÇ GİRMESİN'

Kent Lokantalarının temel amacının vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşması olduğunu vurgulayan Dutlulu, 'Bizim burada sadece tek bir amacımız var. Kırkağaç'ta kimse yatağa aç girmesin. Emekli, çiftçi, öğrenci ekonomik koşullarda sağlıklı yemeğe ulaşsın. Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek' diye konuştu.

Haziran ayından bu yana Manisa genelinde sekizinci Kent Lokantası'nı açtıklarını belirten Dutlulu, bu hizmeti tüm ilçelere yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Dutlulu, Manisa Şehir Kartı projesiyle esnafı da destekleyeceklerini ifade ederek, 'Bu kartı emeklilerimize, öğrencilerimize ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Manisa'daki lokantalarla iş birliği yapacağız. Vatandaş yemeğin bedelini güncel fiyat üzerinden ödeyecek, farkını Manisa Büyükşehir Belediyesi karşılayacak' dedi.

HALK MANDIRA VE HALK EKMEK DE HİZMETTE

Kent Lokantası'nın yanı sıra Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'nin de açıldığını hatırlatan Dutlulu, süt, yoğurt, et ve kooperatif ürünlerinin vatandaşlara indirimli fiyatlarla sunulacağını belirtti. Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ise yaptığı konuşmada, 'Rahmetli Ferdi Başkanımızın projesi olan kent lokantasını ilçemize kazandıran ve hizmeti büyüten Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. Kırkağaç'ımıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Açılış sonrasında Başkan Dutlulu, Kent Lokantası'nda yemekleri vatandaşlara ikram ederek sohbet etti. Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'nde de incelemelerde bulunan Dutlulu, hizmetlerin işleyişine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.