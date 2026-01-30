Aile sevgisi ile kişisel fedakârlıklar arasındaki kırılgan dengeyi konu alan TRT ortak yapımı Kanto, 6 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşuyor. Film, yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca çalışması olma özelliğini taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - TRT ortak yapımı Kanto filmi, 6 Şubat'ta beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya prömiyerini 27. Şanghay Film Festivali'nin Asian New Talents bölümünde gerçekleştiren film, aile bağları, fedakârlık ve bireysel sınırlar üzerine etkileyici bir hikâye sunuyor.

Ödüllü belgesellere imza atan yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi olan Kanto, festival yolculuğunda da dikkat çekti.

Film, 2023 Saraybosna Film Festivali kapsamında düzenlenen Cinelink Work in Progress'te Cinelink Impact Ödülüne layık görüldü. Türkiye prömiyerini yaptığı 62. Antalya Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü Yıldız Kültür kazanırken, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde ise En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Didem İnselel'e verildi.

Yapımcılığını Ensar Altay ve Süleyman Civliz'in üstlendiği filmde Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini TRT Sinema personeli Kürşat Üresin'in yaptığı filmin prodüksiyon sürecinde TRT İç Yapımlar Dairesi çalışanları da görev aldı.

FEDAKÂRLIKLA YÜZLEŞEN BİR KADIN HİKÂYESİ

Kanto, yıllarını ailesine adayan ve düzenli bir işe başlamak üzere olan Sude'nin hikâyesini konu alıyor. Kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla hayatı altüst olan Sude, hem bu kayboluşun ardındaki sırları açığa çıkarmak hem de sevgiyle fedakârlık arasındaki hassas dengeyi korumak zorunda kalıyor.