Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kırkağaç'ta başlatılan çalışmalarda 4 farklı sokağa toplam 5 bin ton sıcak asfalt serilerek, ilçeye 2 bin 700 metre yeni yol kazandırılacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde Kırkağaç ilçesinde sıcak asfalt çalışması başlattı. Şair Eşref Mahallesi 70. Sokak'ta başlatılan çalışmalarda yaklaşık 3 bin ton asfalt serimi yapıldı. Tevfikiye Mahallesi'nde ise 17, 72 ve 56. Sokaklarda yapılacak sıcak asfalt çalışması öncesinde kilit parke taşlarının söküm işlemlerine başlandı. 4 farklı sokakta yapılan çalışmalarda 5 bin ton sıcak asfalt serimi ile 2 bin 700 metre uzunlukta yeni yol ilçeye kazandırılmış olacak.

Sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı 70. Sokak'ta incelemelerde bulunan Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek'i rahmetle andığını belirten Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, Ferdi Zeyrek'in projelerinin üzerine koyarak devam ettiğini söyledi. Başkanı Dönmez, 'Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyemizin destekleriyle Kırkağaç'ımız için elimizden geleni yapıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Her şey Manisa'mız, her şey Kırkağaç'ımız için. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim' dedi.

İl genelinde sıcak asfalt çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Fen İşleri Daire Başkanlığı Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü olarak Kırkağaç ilçemiz 70 Sokak'ta yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Bununla birlikte, Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla 17, 72 ve 56 Sokak'larda da sıcak asfalt serimi için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar sonucunda Kırkağaç ilçemiz için toplam 5 bin ton asfalt serimi planlandı. Manisa genelinde güvenli ve konforlu yolculuk için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız devam edecek' diye konuştu.