Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 2025 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Hakkı Bayraktar yönetiminde yapılan toplantıda, geride kalan yılın genel değerlendirmesi yapılırken 2026 yılı hedefleri ortak akıl vurgusuyla masaya yatırıldı.

MANİSA (İGFA) - Toplantıda konuşan Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, 2025 yılının Manisa için derin bir hüzünle hatırlandığını ifade etti.

Şehrin iki önemli değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Bayraktar, şunları söyledi: 'Haziran ayında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in ani vefatı bizleri şoke etmişti.

Henüz bu acıyı dindiremeden, kısa bir süre önce de Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ı amansız bir hastalık nedeniyle kaybetmenin sarsıntısını yaşadık.

Üretkenlikleri, genç enerjileri ve şehre olan sevdalarıyla gönüllerde taht kuran her iki başkanımızı da asla unutmayacağız. Onların bizlere bıraktığı mirasa ve değerlere kararlılıkla sahip çıkacağız' dedi.

2026 YILI İÇİN 'KATILIMCI VE GÜÇLÜ MANİSA' VİZYONU

2025 yılı boyunca kentin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmaları titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Bayraktar, yeni yıl planlamasına dair şu bilgileri verdi: 'Yürütme kurulu üyelerimizle birlikte hem geçtiğimiz yılın kapsamlı bir muhasebesini yaptık, hem de 2026 yılı hedeflerimizi ortak akılla şekillendirdik. 2025 yılında meclis gündemine getirdiğimiz projelerimizin Manisa'mızın ve halkımızın faydasına gerçekleştirmek için çalışacağız. Kentimizin daha katılımcı, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir geleceğe ulaşması için tüm paydaşlarımızla projeler üretmeye devam edeceğiz. Manisa Kent Konseyi olarak, 2026 yılının ülkemize ve Manisa'mıza birlik, beraberlik, huzur ve güzellikler ayrıca ülkemize ve doğamıza, Cumhuriyet değerlerimize ve insanımıza daha çok sahip çıkacağımız bir yıl diliyorum' diye konuştu.