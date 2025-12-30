İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından sosyal medyada provokatif ve manipülatif içerik paylaşan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, kaynağı belirsiz, gerçek dışı ve olumsuz paylaşımların dezenformasyon üretmeye yönelik olduğunu vurgulayarak, bu tür içerikleri paylaşanlara karşı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Güvenlik Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakan Yerlikaya, vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.