Bakan Yerlikaya, vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Yerlikaya, kaynağı belirsiz, gerçek dışı ve olumsuz paylaşımların dezenformasyon üretmeye yönelik olduğunu vurgulayarak, bu tür içerikleri paylaşanlara karşı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Güvenlik Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından sosyal medyada provokatif ve manipülatif içerik paylaşan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

