Manisa Dostlar Meclisi, bu haftaki toplantısında önemli konukları ve anlamlı gündem maddeleriyle dikkat çekti.

MANİSA (İGFA) - Toplantıya; İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, 25. ve 26. Dönem CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile Engelsiz Yaşam ve Eşit Haklar Derneği Başkanı Raşit Bilek katıldı.

Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar yaptığı açıklamada, bu haftaki toplantının iki önemli güne denk geldiğini belirtti. Canuyar '3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin yıl dönümü verimli bir toplantı gerçekleşti' dedi.

Toplantı iki oturum halinde gerçekleşti. İlk oturumda söz alan Engelsiz Yaşam ve Eşit Haklar Derneği Başkanı Raşit Bilek, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, milletvekillerinden bu konularda yasal düzenlemeler için destek talebinde bulundu. Oturuma katılan milletvekilleri ise engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiklerini ve eksikliklerin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ettiler.

İkinci oturumda ise kadınların siyasetteki yeri ele alındı. Milletvekilleri, kadınların siyasi hayatta daha etkin rol alması gerektiğini vurgulayarak, kendi yaşam öykülerinden örneklerle bu sürecin önemine dikkat çektiler.

Toplantının oldukça verimli ve keyifli geçtiğini belirten Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar, katılımlarından dolayı milletvekillerine, DEVA Partisi ve İYİ Parti il ve ilçe başkanlarına, ayrıca DEVA, İYİ Parti ve CHP teşkilat mensuplarına teşekkür etti.