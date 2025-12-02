Sakarya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesi kapsamında Sakarya'nın 16 ilçesindeki 16 okulda eğitim gören 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisi ulaştırıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede 2 bin 500 öğrenciye Bilim Çocuk dergisini ulaştırarak çocukları bilimin renkli dünyasıyla buluşturdu. Düzenlenen atölyelerle öğrenciler hem eğlendi hem de bilime dair yeni keşifler yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle kırsal mahallelerdeki okullarda binlerce öğrenci bilimin renkli dünyasıyla buluştu. Minik öğrencilerin hem bilgiye erişimi güçlendirildi hem de bilimsel atölyelerle çocukların merak duygusu desteklendi.

RENKLİ ATÖLYELERDE HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Bilim Çocuk dergisini inceleyen öğrenciler, atölye çalışmalarında bilimsel etkinliklerle dolu bir yolculuğa çıktı. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklar, renkleri buluşturma oyunu, gezegen keşfi, güneş sistemi oluşturma, bulut yapımı deneyleri ve Bilim Çocuk oyunları ile bilimin temel kavramlarını eğlenceli bir biçimde öğrenme fırsatı buldu.

SANAT VE BİLİMİ BİRLİKTE DENEYİMLEDİLER

Atölyelerin bir diğer bölümünde öğrenciler, ünlü ressamların biyografilerini keşfederek sanat dünyasına kısa bir yolculuğa çıktı. Bilimsel içeriklerle sanatsal uygulamaların birleştiği bu program, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, merak duygularını artırmalarına ve yeni keşifler yapmalarına imkân sundu.