Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Ataspor ile YunusemreBelediyespor karşılaştı. Manisa derbisini Ataspor 3-1 kazandı. Antrenör Osman Koca, takımının performansından memnuniyetini dile getirdi ve her iki takımı da tebrik etti.

MANİSA (İGFA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta mücadele eden Manisa temsilcileri Ataspor ile YunusemreBelediyespor, ligin ilk yarısının son haftasında karşı karşıya geldi.

Manisa derbisi niteliği taşıyan mücadelede kazanan taraf Ataspor oldu. Rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden Ataspor, devre arasına moralli girdi.

Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen Ataspor, setlerde üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Tribünleri dolduran voleybolseverler, iki takımın da ortaya koyduğu mücadeleyi alkışladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ataspor Antrenörü Osman Koca, oyuncularının maça çok iyi motive olduğunu ve sahada verdikleri mücadeleden son derece memnun kaldığını belirtti. Her iki takımı da tebrik eden Koca, 'Kazanan Manisa'mız oldu. Genç kızlarımızla gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.