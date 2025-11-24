Karabağlar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası'na 12. kez ev sahipliği yaptı

İZMİR (İGFA) - Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği'nin katkılarıyla düzenlenen turnuva, iki gün boyunca renkli ve heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Turnuvanın açılış hamlesini Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay yaptı.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona 12 farklı ilden 95 sporcu katıldı. 8 yaş altı, 10 yaş altı ve 14 yaş altı kız-erkek kategorilerinde toplam 6 yaş grubunda yarışan genç satranççılar performanslarıyla beğeni topladı.

Düzenlenen ödül törenine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, federasyon yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende konuşan turnuva başhakemi Mehmet Canaç ve Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, organizasyona ev sahipliği yapan Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Helil Kınay'a teşekkür ederek, 'Sağlanan desteklerle turnuva sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Emeği geçen herkese ve büyük özveri gösteren tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen turnuvanın Karabağlar'da hayat bulmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Başkan Helil Kınay, zorluklar olsa da dayanışma ve kararlılıkla, kötülükleri, karanlıkları ve yobazlıkları 'şah mat' ederek yolumuza devam edeceklerini söyledi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:

8 yaş altı erkekler: 1. Cihangir Altıntaş, 2. Yaman Kurt, 3. Emir Karaca

8 yaş altı kızlar: 1. Gökçe Ayla Güneş, 2. Deniz Erol, 3. Doğa Yürük

10 yaş altı erkekler: 1. Mehmet Uğur Dinç, 2. İnci Muratoğlu, 3. Dora Söbeli

10 yaş altı kızlar: 1. İnci Muratoğlu, 2. Ela Yeniel, 3. Zeynep Su Karınca

14 yaş altı erkekler: 1. Can Soydan, 2. Sarp Tören, 3. Kaan Acun

14 yaş altı kızlar: 1. Eslem Tolan, 2. Üygen Beray Özgün, 3. Eda Şudaşdemir