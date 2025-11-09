Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödemeleri için son tarihin 1 Aralık 2025 olduğunu hatırlatarak, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, mükelleflerin ödemelerini mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi veznelerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

Vatandaşların ayrıca www.manisa.bel.tr adresinde yer alan e-Belediye sistemi üzerinden borç sorgulama ve ödeme işlemlerini güvenli şekilde yapabileceği kaydedildi.

Belediye'nin mobil uygulaması 'Üzüm' aracılığıyla da 7 gün 24 saat kesintisiz online ödeme imkânı sunulduğu hatırlatıldı.

Yetkililer, 2. taksit ödemeleri için son tarihin 1 Aralık 2025 olduğunu vurgulayarak, mükelleflerin olası yoğunluk ve gecikmelere karşı ödemelerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıda bulundu.