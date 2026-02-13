Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Emekli Özel Harekât Derneği Balıkesir Başkanı Suat Saran, Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Başkanı Metin Yılmaz, Necdet Öksüzoğlu ve Erdoğan Uslu'yu Valilik makamında kabul etti.

Engin YILMAZ / ANKARA (İGFA) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Emşav Balıkesir Şube Başkanı Volkan Hedef, Emekli Özel Harekâtçılar Derneği Balıkesir Başkanı Suat Saran, BALEMDER Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Başkanı Metin Yılmaz, Necdet Öksüzoğlu ve Erdoğan Uslu'yu makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette, EMŞAV Vakfının yürüttüğü sosyal, kültürel ve dayanışma odaklı çalışmalar ele alındı. Heyet, vakıf bünyesinde hayata geçirilen projeler hakkında Vali Ustaoğlu'na ayrıntılı bilgi vererek, devam eden faaliyetler ve planlanan yeni çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle emekli emniyet personelinin sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, şehit ve gazi ailelerine yönelik faaliyetler ile mesleki dayanışmayı artırmaya dönük projeler gündeme getirildi.

Ziyaret kapsamında vakfın faaliyet raporu Vali Ustaoğlu'na takdim edilirken, yayın hayatını sürdüren POLİSİM dergisi de kendilerine sunuldu. Derginin içeriği ve amacı hakkında bilgi verilerek, emniyet teşkilatının birikimini ve kurumsal hafızasını yaşatmaya yönelik çalışmalar aktarıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun, sivil toplum kuruluşlarının kamu yararına yürüttüğü çalışmaları önemsediklerini ifade ettiği öğrenildi. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Heyet, nazik kabulleri ve destekleri dolayısıyla Vali Ustaoğlu'na teşekkür ederek şükran ve minnet duygularını iletti.