Maltepe Belediyesi, düzenlediği bu forumla gençleri iklim mücadelesinin aktif bir parçası haline getirmeyi, iklim bilincini toplum genelinde yaygınlaştırmayı ve çevre dostu bir Maltepe oluşturmayı hedefliyor. Forum kapsamında gençlerin sunduğu öneriler, yerel çevre politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Katılımcılar, sürdürülebilir yaşam, yenilenebilir enerji kullanımı ve doğa dostu kent politikaları gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe'deki forumda, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı çözüm yolları gençlerin bakış açısından ele alındı.

Maltepe Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek ve iklim bilincini yaygınlaştırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen İklim Forumu, üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

