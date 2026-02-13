EMSAV Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, emniyet camiasının önemli temsilcilerini ağırladı.

Engin YILMAZ / ANKARA (İGFA) - Türkiye Polis Emeklileri Başkanı Turan Gürbüz, (BALMDER) Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Başkanı Gazi Metin Yılmaz, Necdet Öksüzoğlu ve Balıkesir Emekli Polis Özel Harekât Derneği Başkanı Suat Saran, vakfa ziyarette bulunarak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, emekli emniyet mensuplarının sosyal, hukuki ve ekonomik haklarına yönelik yürütülebilecek çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve dayanışma kültürünün daha kurumsal bir zeminde sürdürülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ana gündem başlıkları arasında, emekli polislerin mesleki tecrübe ve birikimlerinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi, şehit ve gazi ailelerine yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ile sosyal sorumluluk projelerinin artırılması yer aldı. Taraflar, ortak hareket etmenin hem kurumsal etkinliği artıracağı hem de emniyet camiası içindeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştireceği konusunda mutabık kaldı.

Ziyaretin, emniyet teşkilatı mensupları arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve uzun vadeli iş birliklerinin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi. İlk toplantı niteliği taşıyan görüşmenin, ilerleyen süreçte daha geniş kapsamlı ortak çalışmalar ve projelerle somut sonuçlar üretmesi bekleniyor.

Ziyaret sonunda heyete nazik katılımları ve vakıf çalışmalarına sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür edilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.