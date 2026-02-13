Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yönetmenliğini Kübra Kuruali'nin üstlendiği 'Yeşil Otobüs' belgeseli ilk kez seyirciyle buluştu. Gösterim sonrası düzenlenen 'Göç, Hafıza ve Dönüş' paneli ile Suriye İç Savaşı sonrası göç ve geri dönüş olgusu ele alındı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Suriye İç Savaşı sonrası yaşanan göç ve geri dönüşler, belgeselin gözünden izleyiciye aktarıldı.

'Yeşil Otobüs', savaşın ilk dönemlerinde sivil halka yönelik tehditler ve göç sürecinde kullanılan yeşil otobüslerden esinlenerek hazırlandı; Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan başlayıp Şam, Humus ve Halep'e uzanan yolculukları tüm gerçekliğiyle gösteriyor.

Gösterim öncesi konuşan yönetmen Kübra Kuruali, filmin oluşum sürecini, karşılaşılan zorlukları ve yürütülen çalışmaları paylaştı; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destekleri ve ev sahipliği için teşekkür etti.

PANELDE 15 YILLIK GÖÇ SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Film gösteriminin ardından düzenlenen 'Göç, Hafıza ve Dönüş' panelinde; AK Parti Kayseri Milletvekili, medya yapımcısı ve yazar Ayşe Böhürler, yazar ve belgesel metin yazarı Peren Birsaygılı Mut ile araştırmacı Mohsen Al-Mustafa, 15 yıllık süreçte yaşanan göç ve geri dönüş olgusunu tartıştı. Panelde 'Göç Yolunda Belgesel Çekmek', 'Göçün Suriye Edebiyatına Yansıması' ve 'Bir Araştırmacının Gözünden Eve Dönüş' başlıklı konuşmalar yapıldı, belgeselin kolektif hafıza üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Panelde, Gaziantep'in 15 yıl boyunca sergilediği misafirperverlik, uyum ve birlikte yaşama örneği vurgulandı. Başkan Fatma Şahin, bir fotoğrafın binlerce kitaptan daha çok şey ifade ettiğini belirterek, gençlerin emeğine teşekkür etti ve şehirde yürütülen insani faaliyetlerin insanlık dersi niteliğinde olduğunu söyledi. Panelin sonunda Şahin, panelistlere çiçek takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.