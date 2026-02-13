Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Şubat'ta düzenleyeceği VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da 15 Şubat'ta 'Koş Dünyaya Nefes Ol' mottusu ile koşulacak VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Münir Cura, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon'umuz, merkezi hüviyeti olan, tarih, sanat ve kültür şehri. Aynı zamanda ticaretin ve sporun merkezi. Turizm trendi de yükseliyor. Trabzon, olimpik altyapısı olan bir spor şehri. Birçok olimpiyat ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. İlki 1981'de yapılan ve 46 yıllık birikimle bugüne gelen uluslararası yarı maratonumuzu gerçekleştireceğiz. Bu yıl 41 ülkeden gelen sporcuları ağırlayacağız. Bunu çok kıymetli buluyorum. 2 bin 936 sporcu katılıyor. İnşallah hedefimiz; 50.yılda tam maratonu gerçekleştirmektir' dedi.

ULUSLARARASI MESAJ VERMELİYİZ

Başkan Genç, 'Sporun birleştirici gücünü toplumsal duyarlılıkla buluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Gücün hukuka galebe çaldığı bir kaos düzenindeyiz. Filistin'de, Gazze'de soykırım yapan İsrail terör devletiyle karşı karşıyayız. Dünya suskunsa uluslararası organizasyonlarda bu soykırıma karşı ses vermek gerekiyor. Geçen yıl mottomuz 'Her Adımda Barışa Koş' idi. Bu yıl 'Koş Dünyaya Nefes Ol' diyerek ormanların kıymeti konusunda farkındalık yaratmak istediğimiz gibi, Gazze'deki soykırımı unutmadığımızı da vurgulamak istedik' diye konuştu.

DÜNYA ŞEHRİ TRABZON

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Birleşmiş Milletler'de 195 kayıtlı ülke var. Resmi verilere göre 188 ülke vatandaşı 2025 yılında bir vesileyle Trabzon'a gelmiş. Yani dünya şehri Trabzon diyoruz. Böyle güzel, özel ve çekim merkezi olan bir şehirde uluslararası organizasyon yapmanın da gururunu yaşıyoruz. 46 yıldır gelen sporcularımızı da, misafirlerimizi de problemsiz bir şekilde ağırladık, yine misafirperverliğimizi göstereceğiz. Başta şehrimizde göreve geldiği andan itibaren bu konulara özellikle ilgi gösteren ve himaye eden Sayın Valimiz olmak üzere Atletizm Federasyonumuza, TTSO'ya, DOKA'ya, Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze, Vakıfbank'a, sponsorlarımıza ve basın kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.'