Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha konforlu bir yaz sezonu geçirmesini sağlamak amacıyla il genelinde 'Kışlak Mücadelesi' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Birimi bünyesindeki uzman ekipler, sivrisinek ve haşere oluşumunun henüz başlamadan engellenmesi için stratejik noktalarda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor.

Biyosidal Ürün Uygulayıcı sertifikasına sahip personel tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle yer altı yağmur suyu ve kanalizasyon hatları mercek altına alınıyor.

SICAK SİSLEME İLE ETKİN ÇÖZÜM

Zararlı popülâsyonu kaynağında kurutmayı hedefleyen ekipler, rögarlarda sıcak sisleme yöntemini kullanarak kış uykusundaki sinekleri ve larva oluşumlarını etkisiz hale getiriyor.

Belirli aralıklarla tekrarlanan bu uygulamalar sayesinde, yaz aylarında yaşanabilecek olası istilaların önüne geçilmesi ve popülâsyonun kontrol altında tutulması hedefleniyor. Belediye ekipleri yalnızca teknik ilaçlama ile yetinmeyip, şehrin tüm mahallelerinde kapsamlı kaynak tarama çalışmaları yürütüyor.

Mücadelenin kalıcı olması adına 'Kültürel Mücadele' kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine de ağırlık veriliyor.