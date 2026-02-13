MarmaraPark AVM, her ay farklı bir sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaparak iyilik biriktiren ve paylaşarak büyüttüğü sosyal sorumluluk projesi 'İyilik Kumbarası' ile yoluna devam ediyor. İyilikle atılan adımların yürünülen yollara ışık tuttuğu bu hareket, Şubat ayında bu defa çocuklara umut olmak için doluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Şubat Ayında 'İyilik Kumbarası' UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ni Destekleyerek Çocuklar İçin Doluyor!

Bu ay boyunca sürecek özel faz kapsamında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF'i desteklenerek ihtiyaç sahibi çocuklara umut, sevgi ve yaşam desteği ulaştırılacak. UNICEF'in uluslararası deneyimi ve güvenilirliğiyle, toplanacak bağışlar eğitim araçlarına, beslenme desteklerine ve temel hijyen malzemelerine dönüşerek; iyiliği somutlaştıracak ve kalpten yapılan katkıları sürdürülebilir kılacak.

14 ŞUBAT'TA SADECE AŞK DEĞİL, MERHAMET VE DAYANIŞMA DA PAYLAŞILIR

Sevginin en saf ve güçlü hali, çocuklara duyulan sevgidir. MarmaraPark İyilik Kumbarası projesi kapsamında bu yıl 14 Şubat Sevgi Günü'nde ziyaretçiler, kalplerini yalnızca romantik duygularla değil; şefkat, empati ve iyilikle de doldurmaya davet ediliyor. Ziyaretçiler, sevginin en anlamlı hediyesini bir çocuğun hayatına umut olarak bırakabilecekler.

Şubat aynı zamanda, Ramazan ayının huzurlu iklimine yaklaştığımız, paylaşmanın ve dayanışmanın anlamının yeniden hatırlandığı bir dönem. Ramazan'ın ruhunda paylaşmak vardır. Bu ayda verilen fitre ve zekât, paylaşım duygusunun en görünür hâlidir. İyilik Kumbarası kapsamında toplanan desteklerin, UNICEF aracılığıyla gıda, hijyen ve eğitim yardımlarına dönüşmesi; kalpleri ısıtan, anlamı derinleştiren bir detay olarak öne çıkıyor.

MarmaraPark AVM Müdürü Selma Birinci, 'İyilik Kumbarası bu ay çocuklar için doluyor. Sevgi Günü'nde hediyeleşmeyi bir adım öteye taşıyarak iyiliği yalnızca sevdiklerimize değil, hiç tanımadığımız bir çocuğun kalbine de ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu bizim için çok anlamlı bir sevgi ifadesi. Yanı sıra Ramazan Ayı'nın getirdiği huzur ve şefkati de kucaklayarak, karşılaştığımız tüm talihsizliklere rağmen iyiliğin dört bir yanı sarması için yolumuza devam ediyoruz ve etmeliyiz' dedi.

MARMARAPARK: İYİLİĞİN BULUŞTUĞU YAŞAM ALANI

MarmaraPark AVM, yalnızca alışverişin değil; toplumsal duyarlılık ve empati temelli değerlerin de buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Her yaştan ziyaretçi, bu projeye katılarak iyiliğin nasıl yayıldığını birlikte deneyimliyor.

BAĞIŞ MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?

MarmaraPark AVM mağazalarından alışveriş yapan ziyaretçiler, alışveriş tutarına göre 20 TL ile 500 TL arasında değişen bağış kuponları kazanıyor. Bu kuponlar, AVM'nin 2. katında yer alan danışma noktasındaki kırmızı İyilik Kumbarasına atılarak bağışa dönüşüyor.

Alışveriş yapmadan da danışma noktasına teslim ederek veya AVM içerisinde yer alan dijital panolardaQR kod ile bireysel bağışta bulunmak mümkün. Her sembolik katkı, UNICEF aracılığıyla bir çocuğun yaşamında sevgiyle hatırlanacak bir iz bırakıyor.

Şubat ayı boyunca MarmaraPark AVM'de atılan her iyilik adımı,bir çocuğun geleceğine umut,bir annenin yüreğine güven,bir toplumun vicdanına huzur bırakıyor.

İyilik Kumbarası Şubat ayı boyunca MarmaraPark AVM'de sizleri ve kalbinizdeki sevgiyi bekliyor.