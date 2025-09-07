Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk dersi öncesinde öğrencilerin ve vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması adına gerekli tedbirleri aldı.MANİSA (İGFA) - Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, toplu taşıma saatleri yeniden düzenlenirken, yaya güvenliği için okul çevrelerinde geçitler yenilendi.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 271 bin 21 öğrenci, 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin ve vatandaşların okulların açılmasından kaynaklı oluşacak yoğunluk nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanması için tedbirlerini aldı. Toplu taşıma hizmeti veren araçların oluşan yoğunluğa göre sefer sıklığı artırılarak okul saatlerine göre yeniden düzenlemeler yapılırken, trafik zabıta ekipleri de mağduriyet yaşamaması için otobüs durakları başta olmak üzere sahada denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak için planlamalarını titizlikle gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve sorunsuz bir şekilde okullarına gitmeleri ve vatandaşların işlerine zamanında yetişmeleri için aldığı tedbirlerin yanında, trafik ve yaya yoğunluğu da dikkate alarak yaya geçitlerini boyayarak yeniledi. Özellikle okul çevreleri başta olmak üzere yapılan çalışması ile yaya geçitleri dikkat çeken canlı bir görünüme kavuştu. Böylelikle hem sürücülerin dikkati çekilirken yayaların da güvenliğinin sağlanması hedeflendi.