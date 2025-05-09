Manisa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.MANİSA (İGFA) - Bazı kişilerin, “Engelli bireylere tekerlekli sandalye temini” bahanesiyle vatandaşları telefonla arayarak para talebinde bulunduğuna dair ihbarlar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

Manisa Büyükşehir'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir hizmeti karşılığında vatandaşlardan para talep etmediği vurgulandı. Vatandaşların bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemesi gerektiğinin altı çizilirken şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde emniyet birimlerine başvurulması ya da Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Çözüm Merkezi’nin aranması çağrısında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bu tür durumlar karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.