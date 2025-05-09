Van ve Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 311,5 kg eroin, esrar ve skunk ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ve Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Van’ın Tuşba ve Edremit ilçeleri ile Şanlıurfa’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 311,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Van’da 126 kg eroin ve 84,5 kg esrar, Şanlıurfa’da ise bir tırda yapılan aramada 68,5 kg eroin, 23,5 kg skunk ve 9 kg toz esrar bulundu. Operasyonlarda 4 şüpheli zehir taciri yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1920744882810806400

“UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN DÜŞMANI”

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Van ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve kahraman polisleri tebrik etti.

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, zehir tacirleriyle Türkiye ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.