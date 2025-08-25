Manisa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sındırgı depreminde zarar gören Kırkağaç’a bağlı mahallelerde hasar tespiti gerçekleştirdi. Evleri zarar gören vatandaşlara sağlanacak nakdi yardımların yanında ihtiyaçlarına göre destek de sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde zarar gören Kırkağaç’a bağlı Hacet, Dualar, Güvendik, Dere, Orta ve Sayalar mahallelerindeki evlerde hasar tespit çalışması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan incelemelerde notlar alındı, vatandaşların taleplerini dinlendi. Depremzede vatandaşlara gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Yaşanılan depremin hemen ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini gördüklerini belirten Dualar Mahallesi Muhtarı Mehmet Sağlam, “Büyükşehir Belediyesi ekipler ile birlikte vatandaşlara yardımcı olmak için evlerde hasar durumunu tespit ettik. Orta Mahalle ve Dere Mahallesi’nde evler hasar gördü. Dere Mahallesi’nde 5 ev için Manisa Valiliği’nin yıkım kararı var. Sayalar Mahallesi’nde ise fazla bir hasar yok. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya buraya gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri sürekli burada. Arkamızda desteklerini görüyoruz” dedi.

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan depremde, 4 evin ağır hasar aldığının bilgisini veren Güvendik Mahallesi Muhtarı Erdem Kıvrak, “Acil yıkım kararı olan 2 evi boşalttık. Ağır hasarlı diğer 2 evin sahipleri ise evlerini boşaltarak çocuklarının yanlarına gittiler. Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri burada incelemelerde bulundu ve vatandaşlarımızın taleplerini aldı. Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve ekiplere mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Kırkağaç Belediyesi ekipleri depremden bu yana bütün ekipleriyle yanımızda. Allah herkesten razı olsun. Hizmetlerden memnunuz. Şükürler olsun, Allah bu günlerimizi aratmasın” diye konuştu.