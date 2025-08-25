Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 600 çocuk için düzenlenen sünnet şöleni kapsamında, çocuklar klasik araçlarla şehir turu attı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, yaz aylarında Özel Medicabil Yıldırım Hastanesi iş birliğinde sünnet ettirilen 600 çocuk için Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Sünnet Şöleni düzenledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen şölene; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman ve Mustafa Yavuz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Harmancık İlçe Başkanı Hülya Gedik Çelik, İl Başkan Yardımcısı Oğuz Babacan, meclis üyeleri, muhtarlar ve aileleriyle birlikte çocuklar katıldı.

BAŞKAN YILMAZ DİREKSİYONA GEÇTİ

Çocuklar için, Yıldırım Belediyesi ve Mercedes Benz Team 16 Derneği iş birliğinde klasik araçlardan oluşan sünnet konvoyu ile başlayan şölen, Kuran’ı Kerim tilaveti, mehter takımı konseri, Hacivat ve Karagöz gösterisi gibi etkinlikler ile devam etti. Sünnetin dini bir vecibe olmasının yanı sıra çocukların hayatındaki önemli hatıralarından birisini teşkil ettiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yavrularımızın bugününü daha güzel bir hale dönüştürmek için geleneksel hale getirdiğimiz Sünnet Şenliğimiz kapsamında 600 çocuğumuzu, şehrimizin önemli sağlık kuruluşlarından Özel Medicabil Yıldırım Hastanesi'nde modern sağlık koşulları altında uzman ekipler tarafından güvenli bir şekilde sünnet ettirdik. Şimdi ise onların mutluluklarına ortak olmak için buradayız. Biliyoruz ki; çocuklarımız yalnızca bu ilçenin değil, bu şehrin yarınları, bu milletin umutlarıdır. Bugün burada yavrularımızın hafızalarında unutulmaz bir hatıra bırakmak istiyoruz. Sünnet kıyafetlerinden hediyelere, ikramlardan eğlencelere kadar her detay, onların bu özel günü en güzel şekilde yaşamaları ve hatırlamaları için hazırlandı. Ayrıca sevgili çocuklar, sizler, peygamber efendimiz’in sünnetini yerine getiriyorsunuz. Sizleri tebrik ediyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum” diye konuştu.

YILDIRIMLI ÇOCUKLAR ÇOK ŞANSLI

Yıldırım Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında Bursa’ya örnek teşkil ettiğini AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Yıldırım Belediye Başkanımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimizi çok önemsiyor. Uyumayan kütüphanelerden spor tesislerine, spor okullarından yaz akademilerine çocuklarımız gençlerimiz için onlarca yatırım yaptı. Bize düşen sizler adına Oktay Başkan’a teşekkür etmek size düşen ise bunların tadını çıkarmak” dedi. Çocukların bu özel gününde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise “Bizim önceliğimiz evlatlarımız milli manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi. Bütün derdimiz, heyecanımız, beklentimiz budur. Yaptığı hizmetler ürettiği projeler ile bu hedefimize anlam kazandıran Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, protokol ile birlikte sünnet olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.