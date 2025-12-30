Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesinde market, pazaryeri ve yol denetimlerini artırdı. Gece ve gündüz sürdürülen denetimlerin 2026 yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesinde kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Marketler, pazaryerleri ve yol güzergâhlarında gece ve gündüz yapılan denetimler artırıldı. Denetimlerde, mevzuata uygunluk, fiyat ve etiket kontrolleri ile genel düzen ve kurallara uyum üzerine ekipler incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, denetimlerin süreklilik esasına göre yürütüldüğünü belirterek, 'Yılbaşı öncesinde yoğunluğun artması nedeniyle denetimlerimizi sıklaştırdık. Amacımız, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş ve ulaşım hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak. Bu çalışmalar 2026 yılı boyunca devam edecek' dedi.