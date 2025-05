Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla teknolojiyi herkes için erişilebilir ve faydalı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, güvenliğine katkı sağlamak, rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için hayata geçirdiği projelere yenilerini ekledi.

Yol Arkadaşım, Benim Dilim ve Ben Buradayım isimli projeler için bir tanıtım toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde yapılan tanıtıma, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, ilçe belediye başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel, Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 14 aydır vatandaşlarla tarladan sokaklara kadar her yerde bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Seçim zamanında da söylediğim gibi haftanın bir gününü ilçelerimizde geçiyorum. Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum, sorunu yerinde görmek, yerinde tespit etmek ve sorunları sizlerden dinlemek istiyorum. Biz bambaşka bir Manisa için yola çıktık. Bu yolda sizler bizim her zaman için ortak aklımız olarak yanımızda oldunuz. Şehrimin sorunları sizlerle birlikte ortak aklı oluşturarak çözülecek. Geldiğimiz ilk ay bir manifesto yayınlamış, gelin şehrimizi birlikte yönetelim, şehrimize birlikte sahip çıkalım, sorunları aynı masada paylaşalım, demiştim. Şunu görüyorum ki biz bunu sizlerle birlikte başardık. Manisa’da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişilik büyük bir aile olmayı başardık. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Manifestomuzda açıkladığımızı bir ileriye taşıyarak yeni nesil belediyeciliğin ikinci fazına geçiyoruz. Çünkü yeni nesil belediyeciliğin içinde alışılagelmiş belediye hizmetlerinin yanında halk temelli, katılımcı, çağı yakalamış, dijitalleşmiş, teknolojinin her şeyini şehri için kullanan, sürdürülebilir ve fikri takibini her zaman yapan bir yönetim anlayışı var. Bu yönetim anlayışına geçişimizin bugün ilk günüdür. Bunun için çok heyecanlıyım. Yeni nesil belediyeciliğin içinde dijital ve akıllı şehirler var. Katılımcı yönetim, sosyal belediyecilik, çevre dostu uygulamalar, kültür, sanat, eğitim var, girişimcilik ve inovasyon destekleri var. Bu desteklerin ve saydıklarımın içinde bir bütünü oluşturduk, bu bütüne yeni nesil belediyecilik dedik” dedi.

YOL ARKADAŞIM PROJESİ

İçinde bulunduğumuz haftanın Engelliler Haftası olduğunu hatırlatan Başkan Zeyrek, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın, belki bir dakika sonra, başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Engel hiçbir zaman göz ardı edilemez. Engelleri birlikte aşmak için yeni nesil belediyeciliği birleştirmek istedik. Bu uygulamalarımızla hayatlarını kolaylaştırmak, daha yaşanabilir Manisa’yı sizlere sunmak için yola çıktık. Yaklaşık 7-8 aydır kendi bünyemizdeki yazılımcı arkadaşlarla birlikte birçok proje geliştirdik. Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın şehirdeki hayatlarını nasıl daha kolaylaştırabiliriz, diye koştuk. Hem dernekleri hem temsilcilerini masada buluşturarak fikir alışverişi yaptık” diyerek projeleri anlattı.