Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu beklenen kar yağışı için tüm ekipleriyle seferber oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu beklenen kar yağışı dolayısıyla önlemlerini arttırdı. Ekipler, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için son hazırlıklarını yaptı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,beklenen yağış için küreme araçlarını hazır hale getirdi. Buzlanmalara karşı da solüsyonlarını hazırlayan ekipler, özellikle Spil Dağı, Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir ve Salihli ilçeleri başta olmak üzere kar yağışından etkilenmesi muhtemel bölgelerde personel sayısını arttırarak yolların kapanmaması, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 37 araç ve 98 personel ile karla mücadele çalışmalarını yürütecek. Karla mücadele ekipleri, il genelinde teyakkuzda beklerken yağıştan etkilenmesi beklenen bölgelere greyder, kar küreme aracı, looder, tuzlama kamyonu, solüsyon aracıyla müdahalede bulunulacak.

Karla mücadele için çalışmaları tamamladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisalı hemşerilerimin herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahadaki yerlerini aldı. Kar yağışının etkili olması beklenen bölgelerde ekip ve ekipman sayılarını arttırdık. Yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdüreceğiz. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, ekiplerimiz sahada Manisa’da kar yağışının hayatı olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışacağız” dedi.