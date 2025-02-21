Karayolları Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'ten, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar iki boyunca ağır taşıtların D-100, D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyolları'na girişlerini yasakladı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji'nin 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerine ilişkin uyarısı ardından Karayolları Genel Müdürlüğü de illeri uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları dolayısıyla kritik yol kesimlerinden trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar iki gün boyunca kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan duyuruda, bu süreçte tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç diğer sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.