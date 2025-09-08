Türkiye’nin dört bir yanında yılda 4 bine yakın konser gerçekleştiren Jolly Joker, Türk rock müziğinin öncü gruplarından maNga’nın konser tarihlerini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya verdiği konserlerle yaza damgasını vuran maNga, enerjik sahne performansı ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla müzikseverlerle yeniden buluşacak.

“Bir Kadın Çizeceksin”, “Dursun Zaman”, “Beni Benimle Bırak”, “Cevapsız Sorular” gibi klasikleşen parçalarının yanı sıra, 2025’te yayınlanan yeni albümlerindeki şarkılarını da sahnede seslendirecek.

KONSER TAKVİMİ:

• 10 Ekim – Jolly Joker Gaziantep

• 11 Ekim – Jolly Joker Adana

• 28 Kasım – Jolly Joker Denizli

• 29 Kasım – Jolly Joker Bursa

• 5 Aralık – Jolly Joker Atakent Tema World

• 6 Aralık – JJ Arena Ataşehir

Türkiye’nin en sevilen rock gruplarından biri olan maNga, şarkıları ve unutulmaz sahne şovlarıyla Jolly Joker sahnelerinde hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak.