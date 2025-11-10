Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 300 milyon TL maliyetli 'Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi 4. Reaktör Yapımı ve Bağlantılı Altyapı İşleri' projesini hayata geçiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisin mevcut günlük 75 bin m³ olan kapasitesi günlük 100 bin m³'e çıkarılacak.

ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla kenti daha temiz, sağlıklı ve çevre dostu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artırımı çalışmaları başlatıldı.

KAPASİTE GÜNLÜK 100 BİN M³'E ÇIKIYOR

Yatırım kapsamında, yaklaşık 11 bin m³ hacminde betonarme biyolojik reaktör ile 2 adet 1.400 m³ hacminde çamur stabilizasyon havuzu inşa edilecek, ayrıca bağlantılı altyapı ve mekanik ekipman montajı gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisin mevcut günlük 75 bin m³ olan kapasitesi günlük 100 bin m³'e çıkarılacak. Toplam süresi 360 gün olan projenin Haziran 2026'da tamamlanması öngörülüyor.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KESİNTİSİZ ARITMA

2009 yılında işletmeye alınan ve 250 bin eşdeğer nüfusa hizmet veren Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'ne, Manavgat Merkez, Sorgun-Titreyengöl ve Kızılot-Kızılağaç bölgelerinden evsel nitelikli atıksular geliyor ve biyolojik olarak arıtılıyor. Çevre ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek olumsuz koşulların önlenmesi amacıyla işletme faaliyetleri sorunsuz bir şekilde sürdürülüyor. Tesis çıkış suyu, yasal mevzuatlarda belirtilen sınır değerlerin altında kıyı deşarjı ile alıcı ortama veriliyor.