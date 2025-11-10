Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Amerikalı yazar Arthur Miller'ın dünya tiyatrosunun klasiklerinden biri olan 'Cadı Kazanı' adlı oyununun basın galasında seyirciyle buluştu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera Binası) sahnelenen oyunun gösterimini, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de sanatseverlerle birlikte izledi.

Gösterimi CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş, çok sayıda basın mensubu ve sanatsever takip etti.

Oyun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden Başkan Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in sanatla bütünleşen bir kent olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Eskişehir sanat dolu bir kent. Şehir tiyatrolarımız ve Senfoni Orkestramızla gurur duyuyoruz. Ancak siz değerli sanatseverlerle daha çok gurur duyuyoruz. Çünkü bu salonları hiçbir zaman boş bırakmıyorsunuz. Sanat her zaman bu şehirden, Eskişehir'den yükseliyor. İyi ki varsınız.'

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Cadı Kazanı, Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol'un Türkçeye kazandırdığı çeviri üzerinden sahneleniyor. Oyunun yönetmenliğini, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak birçok başarılı projeye imza atan usta tiyatrocu Murat Karasu üstlendi.

Şehir Tiyatroları, yeni sezonda da güçlü kadrosu ve nitelikli yapımlarıyla Eskişehirli sanatseverleri tiyatro sahnesinde buluşturmaya devam edecek.