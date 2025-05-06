Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat’ta bulunan Aşevi’nde 225 hanedeki ihtiyaç sahibine günlük 675 porsiyon yemek veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Antalya’nın her noktasında vatandaşa dokunan hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat’ta hizmet veren aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların evlerine sıcak yemekler ücretsiz teslim ediliyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ SICAK YEMEK

Aşevlerinde, diyetisyenlerin hazırladığı menüler, gıda mühendisleri gözetiminde tecrübeli aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanıyor. Yemekler haftanın 7 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara öncelik veriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Aşevi, ilçede her gün üç çeşit 675 porsiyon sıcak yemeği, 225 hanedeki ihtiyaç sahibine ulaştırıyor.

EVLERİNE KADAR ULAŞTIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat Aşevi Sorumlusu Gıda Mühendisi Zeynep Özalp, aşevinde yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Manavgat Aşevi’nde 12 personelimizle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşevimizde çalışan aşçılarımız gece 1’den 7’ye kadar yemeklerin ön hazırlık ve pişirme aşamasını tamamlıyor. Yemekler dinlendirildikten sonra paketleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yemekler servis araçlarına yerleştirilip yola çıkılıyor. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve sıcak yemekleri ulaştırarak bir nebzede olsun dertlerine derman olmayı amaçlıyoruz.”