Kadın girişimciliğini desteklemek ve iş dünyasında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından ilk defa düzenlenen “Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması” yoğun katılımla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojiden gıdaya, sağlıktan çevre çözümlerine kadar pek çok sektörden yüzlerce kadın girişimci, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının satın alma profesyonelleriyle bir araya geldi. Kadın girişimcilerin iş dünyasında daha görünür, daha güçlü ve daha sürdürülebilir ilişkiler kurmalarını hedefleyen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinliğin ana mesajlarından biri, kadın girişimcilerin iş süreçlerine kapsayıcı bir anlayışla dahil edilmesinin gerekliliğiydi. Kadın girişimcilerin her sektörde üretim gücüne, çözüm odaklı yaklaşıma ve sürdürülebilir iş birlikleri kurma yetkinliğine sahip olduğu açıkça ortaya kondu. Kadın girişimciliğinin yaygınlaşmasının yalnızca girişimcileri değil, aynı zamanda kadın istihdamını da artırarak toplumsal kalkınmayı güçlendirdiği vurgulandı. Her ürün ya da hizmet alımında bir kadın girişimcinin tercih edilmesi, başka kadınları da cesaretlendiren zincirleme bir etki yarattığı ve bu etkinin her geçen gün daha da büyüdüğü görüldü.

ESRA BEZİRCİOĞLU: “KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN GÜÇLÜ KÖPRÜLER KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, açılışkonuşmasında, kadın girişimciliğinin dönüştürücü gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bir araya gelen yüzlerce kadın girişimcinin yarattığı enerji, umut ve kararlılık bizlere bir kez daha gösterdi ki kadınların olduğu yerde üretim, yenilik ve büyüme vardır. Satın alma profesyonelleriyle birebir görüşmeler yapmaları, ürün ve hizmetlerini anlatmaları, görünürlüklerini artırmaları kadın girişimciler için çok kıymetliydi. KAGİDER olarak bu tür buluşmaları büyütmeye, kadın girişimciler için güçlü köprüler kurmaya ve fırsat eşitliğini kalıcı hale getirmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ: KAGİDER, TÜSAYDER VE TEDAR’DAN PROTOKOL

Kadın girişimciliğini desteklemek adına atılan en somut ve güçlü adımlardan biri, etkinlik kapsamında imzalanan iyi niyet protokolü oldu. KAGİDER, TEDAR (Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği) ve TÜSAYDER (Tüm Satınalma Yöneticileri ve Profesyonelleri Derneği) ile imzalanan iyi niyet protokolü, kadın girişimcilerin tedarik zincirlerinde daha etkin rol almasını sağlamayı ve satın alma süreçlerinde kadın girişimcilere öncelik verilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Fırsat eşitliği temelli politikaların yaygınlaşmasını, kadın girişimcilerin desteklenmesini ve tedarik zinciri süreçlerinin daha kapsayıcı hale gelmesini hedefleyen bu iş birliği, iş dünyasında kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor.

NETWORKİNG, STANTLAR VE İLHAM DOLU KONUŞMALARLA DOLU BİR GÜN

Etkinlik boyunca katılımcılara hem ilham hem de iş birliği olanakları sunuldu. Kongre merkezinin Beyazıt salonunda kurulan stantlarda, kadın girişimciler ürün ve hizmetlerini sergileyerek potansiyel iş ortaklarına doğrudan ulaşma imkânı buldu. Yoğun ilgi gören stant alanı, satın alma yöneticileriyle kurulan birebir temaslar sayesinde kadın girişimciler için önemli fırsatlar yarattı.

Ayrıca fuaye alanında özel olarak tasarlanan networking alanları, girişimcilerin sadece satın almacılarla değil, birbirleriyle de etkileşimde bulunabileceği, bilgi ve deneyim paylaşabileceği bir ortam sundu. Bu alanlarda pek çok yeni iş birliği, ortak proje ve iş fırsatının temelleri atıldı.

İLHAM KONUŞMALARI: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN GÜCÜNE SAHNEDEN YANSIYAN MESAJLAR

Etkinlik programında yer alan ilham konuşmaları, katılımcılara vizyon kazandıran içerikleriyle büyük ilgi gördü. Management Centre Türkiye Kıdemli Ortağı Didem Tekay, gazeteci Timur Sırt, Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan ve Google Türkiye Seyahat, Hızlı Tüketim, Telekom ve Otomotiv Sektör Lideri Selin Orçunus yaptıkları konuşmalarla kadın girişimcilere ilham verdiler; değişen iş dünyasında cesaret, veri odaklı yaklaşım, yeni nesil yetkinlikler ve teknolojik dönüşümün önemine dikkat çektiler.