Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayında temel atma törenini gerçekleştirdiği Mamak Metrosu Projesi’nde çalışmalar hızla sürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 13 Haziran 2025’te temelini attığı Mamak Metrosu Projesi’nde çalışmalar uluslararası ihale yönetmeliklerine ve teknik standartlara uygun şekilde hızla sürüyor. Proje tamamlandığında Ankara’nın doğusuna modern, hızlı ve güvenli bir toplu taşıma alternatifi kazandırılmış olacak.

ASKİ, Başkent Doğalgaz, TEİAŞ ve Telekom gibi altyapı kuruluşlarıyla protokol süreçleri başlatıldı. Yaklaşık 450 binada mevcut durum tespiti yapılırken; gürültü, emisyon ve su ölçümleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik izinleri, EGO ile otobüs hatlarının entegrasyonu için çalışmalar devam ediyor.

ŞANTİYE VE ÜRETİM TESİSLERİ KURULUYOR

Merkez şantiye sahasında idari binalar, yemekhaneler ve yatakhanelerin kurulumu sürüyor. Segment üretim tesisinde kalıplar yerleştirildi; otomasyon ve doğalgaz bağlantı montajları devam ediyor.

İNŞAAT AŞAMALARI VE GÜZERGÂH DETAYLARI

Proje kapsamında 8 istasyon, 2 makas yapısı, Dikimevi’nde geceleme hattı ve bağlantı tünelleri olmak üzere toplam 11 bölgede inşaat yapılacak. Söğütözü depo sahasında ek atölye binası, ray işleri ve istinat duvarları da projeye dahil. TBM (tünel açma makinesi) siparişleri verildi; montaj sonrası yaklaşık 2 ay içinde tünel kazılarına başlanacak.

ANKARA’NIN DOĞUSUNA YENİ BİR SOLUK

Mamak Metrosu’nun planlanan takvime uygun ilerlemesiyle birlikte, bölgedeki ulaşım yükü azalacak ve kent doğusunda yaşayan vatandaşlar için hızlı, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım ağı kurulmuş olacak